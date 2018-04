Pesquisa da FGV revela entusiasmo entre exportadores A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) junto a um grupo de empresas francamente exportadoras cravou o melhor resultado, em julho, desde sua criação, há dois anos. Ao contrário do resultado da sondagem geral das indústrias de transformação, que sinalizou "ares de recessão" no horizonte, as empresas eminentemente exportadoras apostam em forte demanda no segundo semestre e têm disposição até para novas contratações. O levantamento levou em conta 75 empresas, que obtêm, em média, 81% do faturamento em vendas ao exterior e somam receitas anuais em torno de R$ 24,5 bilhões. Depois de pelo menos duas pesquisas trimestrais de resultados negativos, o grupo apresentou, em fins de julho, uma avaliação francamente favorável à demanda, além de expectativas fortes para o terceiro trimestre do ano. "Foi realmente uma virada digna de destaque", disse o coordenador de análises econômicas da FGV, Salomão Quadros. Enquanto a avaliação sobre a demanda atual destas empresas registrou um saldo médio positivo de 17 pontos, o resultado da pesquisa geral da Sondagem Conjuntural, onde o peso do mercado interno é muito maior, foi negativa em 17 pontos. O saldo é a diferença entre as avaliações de demanda forte e fraca. Salomão destaca que na entrada do último trimestre do ano passado, mais da metade (52%) das empresas essencialmente exportadoras reportava que a demanda estava fraca. Apenas 10% diziam que o movimento era forte. Agora, o dobro (22%) das empresas pesquisadas informou que as vendas estavam aquecidas e a ampla maioria (67%) declarou que o movimento voltou à normalidade. A fatia que informou demanda fraca encolheu para 5% do total. Apesar das turbulências que o País atravessa e da escassez recente de crédito para financiar exportações, o economista acredita numa tendência de recuperação. Ele reconhece o efeito da crise da Argentina na pauta brasileira - o país já representou mais de 10% das vendas externas brasileiras -, além da queda das exportações com relação ao ano anterior. Mas, para ele, as exportações "sofreram um choque, pioraram, mas a piora não tende mais a se agravar". Parte do otimismo do economista se explica nos próprios resultados do levantamento com as empresas exportadoras. Do total de entrevistadas, 54% afirmaram que a demanda será maior no terceiro trimestre do ano. Somente 9% delas apontou expectativa de queda. Do ponto de vista da produção, quase 60% afirmam que será maior e 6%, inferior. Quanto ao emprego, 40% admitem novas contratações enquanto 2% afirmam que podem demitir. "As previsões são alentadoras. Com relação ao emprego também estão otimistas. Estas empresas projetam começar bem o segundo semestre do ano", disse Salomão.