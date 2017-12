Pesquisa da Firjan mostra que mudança na Cofins elevou tributo A mudança na Cofins realizada pelo governo no início do ano elevou a carga tributária e complicou ainda mais o sistema tributário brasileiro. A avaliação é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que divulgou pesquisa junto a 198 indústrias fluminenses sobre a nova sistemática. Segundo a pesquisa, para 49% das empresas, o valor recolhido foi superior ao do regime prévio, tendo este impacto sido mais intenso para grandes empresas, com o percentual chegando a 72%. Apenas 18% das empresas reportaram diminuição do valor recolhido, sendo o menor percentual - 9%- observado também entre as grandes empresas, observa o levantamento. Ainda segundo a Firjan, para 74% dos participantes, a adoção da nova sistemática da Cofins, imposto que incide sobre o faturamento das empresas, não trouxe nenhuma melhora para o sistema tributário brasileiro. Essa opinião é igualmente compartilhada entre grandes e pequenas e médias empresas. Apenas 10% dos industriais registraram "a melhor distribuição da carga tributária" entre as vantagens do novo sistema. Recolhimento complicado A rotina das empresas ficou mais complexa, na avaliação dos pesquisados. De cada dez entrevistados, seis consideram que o recolhimento da Cofins tornou-se mais complicada. Outros 31% consideraram que não houve alterações, enquanto apenas 11% consideraram que houve simplificação. O novo imposto afetou também de forma negativa o relacionamento das empresas com os seus fornecedores e clientes, conforme 45% dos entrevistados. Apenas 1% das empresas considerou que a mudança contribuiu de alguma forma para melhorar o relacionamento com demais elos da cadeia produtiva.