Em terceira queda seguida, demanda das empresas por crédito cai 0,5% em junho

SÃO PAULO - A demanda das empresas por crédito caiu 0,5% em junho ante maio, segundo pesquisa da Serasa Experian. Já na comparação com junho do ano passado, houve alta de 1,9%. No acumulado do primeiro semestre a demanda avançou 3,8% frente a igual intervalo de 2014.

De acordo com os economistas da Serasa, a retração da demanda das empresas por crédito em junho, a terceira queda mensal consecutiva, é mais um sinal que aponta para a queda da atividade econômica no segundo trimestre deste ano, consolidando um quadro recessivo para a economia brasileira. "Juros em constante elevação e queda dos níveis de confiança empresariais são alguns dos fatores que explicam a fraca procura por crédito pelas empresas nestes últimos meses", afirma a empresa em nota.

Na divisão por setores, a maior queda na demanda por crédito em junho ante maio foi na indústria (-2,3%), seguida do comércio (-0,7%) e com estabilidade em serviços. Na comparação anual, a indústria cai 9,3%, enquanto o comércio sobe 1,2% e serviços tem elevação de 5,9%.

Em relação ao porte da empresa, a retração mais acentuada na busca por crédito foi entre as companhias médias, com recuo de 1,6%, na margem. Nas micro e pequenas (MPEs) e nas grandes houve baixa igual, de 0,5%. Já na análise por região, a queda se concentrou no Nordeste (-2,6%), enquanto todas as outras tiveram alta (Centro-Oeste +1,6%, Norte +1,4%, Sul +1,1% e Sudeste +0,8%).