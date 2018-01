Pesquisa do BC aponta expectativa de queda dos juros em março As instituições financeiras ouvidas em pesquisa semanal do Banco Central (BC) optaram por manter a previsão de redução dos juros em 0,25 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de março. Com o corte, a Selic, a taxa básica de juros da economia, cairia dos atuais 16,50% para 16,25% ao ano. As previsões de juros para o fechamento do ano, por sua vez, recuaram de 13,80% para 13,75% ao ano, ampliando a perspectiva de queda dos juros no ano de 2,70 para 2,75 pontos porcentuais. As previsões para a taxa de juros no final de 2005 foram mantidas nos mesmos 12,50% ao ano da pesquisa anterior. As estimativas de juros médio para este ano de 2004 subiram, ao mesmo tempo, de 15,06% para 15,09% ao ano, enquanto as previsões de taxa média de juros para 2005 recuaram de 13,20% para 13,04% ao ano.