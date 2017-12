Pesquisa do BC aponta expectativa menor de inflação para 2004 Após duas semanas de estabilidade, as projeções de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2005 voltaram a apresentar pequena alta em pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de instituições financeiras e analistas econômicos. As estimativas passaram dos 5,80% da semana passada para 5,81%. O aumento deixou as previsões um pouco mais distantes da meta de 5,1% a ser perseguida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) no próximo ano. As expectativas de IPCA para o corrente ano, por sua vez, caíram pela terceira semana consecutiva e passaram dos 7,31% da última pesquisa para 7,13%, um porcentual menor que os 7,37% de há quatro semanas. As estimativas de inflação para o mês em curso seguiram a mesma tendência de queda e recuaram de 0,46% para 0,45%. Em contrapartida, a pesquisa detectou uma elevação das previsões de IPCA para novembro de 0,56% para 0,57%. As projeções de IPCA em 12 meses à frente oscilaram, ao mesmo tempo, de 6,18% para 6,17%. Preços administrados Numa semana marcada pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional, as expectativas de reajuste dos preços administrados para 2004 subiram dos 8,50% da última pesquisa para 8,58%, ficando acima dos 8,45% de há quatro semanas. As previsões de alta dos administrados para 2005 seguiram tendência semelhante e aumentaram dos 7% do levantamento anterior para 7,20%.