Pesquisa do BC aponta inflação em 7,19% em 2004 As instituições financeiras ouvidas em pesquisa semanal do Banco Central (BC) aumentaram suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano de 7,16% para 7,19%. A elevação praticamente devolveu a queda verificada na semana passada, quando as estimativas variaram de 7,20% para 7,16%. Para 2005, as previsões dos bancos continuaram a apontar para a possibilidade de inflação ficar em 5,50% pela nona semana consecutiva. As projeções de IPCA em 12 meses à frente, por sua vez, voltaram a subir depois da queda da semana passada e passaram de 6,18% para 6,25%. Antes do recuo da pesquisa divulgada no último dia 16, as estimativas estavam em 6,40%. A pesquisa divulgada hoje registrou uma manutenção das previsões de IPCA para o corrente mês em 0,60%, enquanto as projeções para setembro subiram de 0,55% para 0,56%. As estimativas de reajuste dos preços administrados neste ano passaram, na mesma pesquisa, de 8,28% para 8,39%. As previsões para 2005 seguiram a mesma tendência de alta e aumentaram de 6,50% para 6,65%.