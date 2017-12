Pesquisa do BC aponta queda na perspectiva para PIB e juros Os analistas consultados pelo Banco Central para a pesquisa semanal reduziram suas projeções de crescimento econômico de 2003, bem como para a taxa de juros no final do ano. A projeção média para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003 caiu de 0,68% para 0,30%. O movimento já era esperado, dado os resultados divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostrou um crescimento do PIB de 0,40% no terceiro trimestre do ano ante o segundo trimestre. O resultado veio aquém das expectativas dos analistas, que estimavam um crescimento econômico para o período entre 1% e 3,10%. Mercado espera Selic em 16,5% no final do ano As instituições consultadas na pesquisa também reduziram a projeção para a Selic, a taxa básica de juros da economia. Para o final do ano, os analistas reduziram de 17% para 16,5% ao ano a perspectiva para a taxa fr juros. A projeção embute a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a Selic em 1 ponto porcentual na próxima reunião, marcada para os dias 16 e 17 de dezembro. Atualmente, a Selic está em 17,5% ao ano. Para os analistas ouvidos na pesquisa, a Selic média de 2003 ficará em 23,30%, mesma projeção feita na pesquisa anterior. Perspectiva para 2004 Para 2004, os analistas consultados pelo BC mantiveram em 3,50% a projeção média para o crescimento econômico brasileiro. Para a Selic, a aposta dos analistas é de que a taxa terminará o próximo ano em 14% ao ano, abaixo portanto dos 14,50% estimados até semana passada. Em termos de média no ano, as instituições reduziram de 15,50% para 15,29% sua projeção para 2004.