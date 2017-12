Pesquisa do BC mantém projeção de juros em 13,50% para 2004 A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de suspender temporariamente a trajetória de queda dos juros na semana passada não foi suficiente para fazer as instituições financeiras ouvidas em pesquisa semanal do Banco Central (BC) alterarem suas estimativas de taxa de juros para o final do ano. Pelos números divulgados esta manhã, a projeção de juros foi mantida nos mesmos 13,50% ao ano do levantamento anterior, embutindo ainda uma expectativa de queda de 3 pontos porcentuais da Selic ao longo de 2004. Para o final de 2005, a tendência de queda das previsões foi mantida e as projeções recuaram pela segunda vez consecutiva de 12,50% para 12,34%. As estimativas de juros médio para 2004 subiram, ao mesmo tempo, de 14,50% para 14,71%, enquanto as previsões para 2005 eram mantidas em 13% ao ano. O mercado também não mudou sua estimativa de juros para o final de fevereiro deste ano, que foi mantida nos mesmos 15,50% do levantamento divulgado na semana passada, implicando numa possibilidade de corte de um ponto porcentual dos juros na próxima reunião do Copom. A estimativa é bem mais otimista que a prevalecente nas opiniões emitidas por analistas de mercado, que trabalham com a possibilidade de manutenção dos juros em 16,50% até o mês de março. IPCA As instituições financeiras elevaram de 0,65% para 0,70% as projeções para o IPCA de janeiro. As previsões para fevereiro também subiram e foram dos 0,55% da pesquisa anterior para 0,60%, confirmando com isso um aumento das preocupações com o comportamento da inflação neste início de ano. As estimativas para o IPCA fechado no ano, entretanto, permaneceram estáveis em 5,99%, um porcentual dentro da faixa de variação admitida no sistema de metas de inflação. As previsões de IPCA para 2005 também não se alteraram e ficaram nos mesmos 5% da última pesquisa. O mercado também optou por não alterar as estimativas de reajuste dos preços administrados em 2004 e 2005, que ficaram em 7% e 6%, respectivamente. Taxa de câmbio As previsões de mercado para a taxa de câmbio no final de janeiro recuaram de R$ 2,89 para R$ 2,86. As estimativas de câmbio para o final de fevereiro recuaram, por sua vez, de R$ 2,90 para R$ 2,89. As expectativas de taxa de câmbio no final do ano, entretanto, ficaram estáveis nos mesmos R$ 3,10 da pesquisa anterior. A mesma tendência à estabilidade marcou as projeções de câmbio para o final de 2005, que permaneceram nos mesmos R$ 3,30 do levantamento divulgado na semana passada. As estimativas de câmbio médio para 2004, no entanto, recuaram de R$ 3,01 para R$ 3,00, e as previsões para o câmbio médio de 2005 caíram de R$ 3,19 para R$ 3,18. Dívida líquida As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2004 mantiveram-se em 56% do Produto Interno Bruto (PIB). As estimativas de dívida líquida do setor público em 2005 também ficaram estáveis e ficaram nos mesmos 54,70% do PIB. As previsões de superávit primário do setor público em 2004 e 2005 também ficaram estáveis em 4,25% do PIB para ambos os períodos. PIB As estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2004 foram mantidas em 3,60%. Para 2005, as previsões de crescimento ficaram estáveis nos mesmos 3,80% da pesquisa anterior. Déficit em conta corrente As estimativas de mercado para o déficit em conta corrente de 2004 recuaram de US$ 2,90 bilhões para US$ 2,55 bilhões. Em contrapartida, as expectativas de déficit em conta corrente para 2005 subiram de US$ 3,35 bilhões para US$ 3,75 bilhões. As projeções de superávit da balança comercial de 2004 subiram, na mesma pesquisa, de US$ 20 bilhões para US$ 20,10 bilhões. As previsões de superávit da balança comercial para 2005 subiram, ao mesmo tempo, de US$ 18,80 bilhões para US$ 19,35 bilhões. Investimento estrangeiro As previsões de investimento estrangeiro direto (IED) em 2005 recuaram de US$ 15 bilhões para US$ 14,95 bilhões. As projeções de IED para 2004 foram mantidas nos mesmos US$ 12 bilhões da pesquisa anterior, contra uma estimativa de US$ 13 bilhões feita pelo próprio BC.