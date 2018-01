Pesquisa do BC mostra câmbio elevado e maior saldo comercial As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final deste mês subiram de R$ 2,91 para R$ 2,92 na pesquisa semanal do Banco Central (BC). As previsões para o final de março aumentaram, na mesma pesquisa, de R$ 2,92 para R$ 2,93. As estimativas de câmbio para o final do ano, por sua vez, ficaram estáveis nos mesmos R$ 3,10 da pesquisa anterior, enquanto as previsões para o fim de 2005 recuaram de R$ 3,28 para R$ 3,27. Já as projeções de mercado para o superávit da balança comercial em 2004 subiram de US$ 20,70 bilhões para US$ 20,90 bilhões na pesquisa semanal do Banco Central (BC). As estimativas de superávit para 2005 seguiram a mesma tendência e aumentaram de US$ 19,20 bilhões para US$ 19,25 bilhões. As previsões de déficit em conta corrente ? resultado da balança comercial mais a conta-serviço e mais as transferências unilaterais (doações, remessas e outros valores que não terão retorno) ? deste e do próximo ano ficaram estáveis em US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões, respectivamente.