Pesquisa do BC prevê inflação menor em 2005 As projeções de mercado para a inflação de 2005 pelo IPCA caíram de 5,94% para 5,72% em pesquisa semanal do Banco Central divulgada hoje. É a oitava queda consecutiva. O número ainda está acima da meta de 5,1% definida pela equipe econômica. A pesquisa também registrou queda nas estimativas de inflação para julho de 0,46% para 0,40%. As previsões de IPCA para agosto ficaram em 0,40%. As estimativas de IPCA para 2006 permaneceram estáveis em 5%. A meta para o ano que vem é de 4,5%. Juros Apesar da expectativa de inflação menor, as projeções de mercado para a taxa de juros no fim deste ano ficaram estáveis em 18%. Para este mês de julho, a previsão para a Selic também ficou estável em 19,75%. A estabilidade indica uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) manterá os juros inalterados na reunião da próxima semana. Para agosto, as estimativas também apontaram para estabilidade em 19,75%. As estimativas de juros para o fim de 2006 recuaram de 15,88% para 15,75%.