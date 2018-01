Pesquisa do BC revela que previsão de inflação continua em alta As instituições financeiras ouvidas em pesquisa semanal do Banco Central (BC) elevaram suas projeções de Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2004 de 6,96% para 7%. O aumento deixou as previsões ainda mais distantes dos 5,5% do centro da meta de inflação deste ano e dos 6,4% projetados pelo BC no Relatório de Inflação divulgado na semana passada. As expectativas para o IPCA em 12 meses à frente subiram pela oitava semana consecutiva e passaram de 6,25% para 6,48%. O porcentual, com isso, se distanciou ainda mais dos 5,1% da trajetória de metas para 12 meses. Para 2005, as estimativas dos bancos ouvidos pelo BC permaneceram estáveis em 5,5%, um ponto porcentual acima dos 4,5% do centro da meta do próximo ano. As previsões de IPCA para o mês de junho também ficaram estáveis em 0,67% e as estimativas para julho aumentaram de 0,90% para 0,91%. A pesquisa ainda registrou uma elevação das projeções de reajuste dos preços administrados neste ano de 7,80% para 7,90%, enquanto as previsões para 2005 subiram de 6,50% para 6,52%.