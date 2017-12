Pesquisa do Procon aponta leve variação em juro ao consumidor Pesquisa mensal da Fundação Procon-SP - órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo - nos dias 09 e 10 de junho, junto a 13 instituições financeiras, revelou que no empréstimo pessoal a taxa média dos bancos pesquisados foi de 6,22% ao mês, superior à do mês anterior, que foi de 6,20% ao mês ? um acréscimo de 0,02 pontos percentuais. Entre os bancos pesquisados ? HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bilbao Vizcaya Brasil (BBV), Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real, Unibanco, Mercantil de São Paulo e Banco de Crédito Nacional (BCN), a única instituição financeira que aumentou a taxa de empréstimo pessoal foi o Mercantil de São Paulo. A taxa passou de 6,10% para 6,40% ao mês, o que significa um acréscimo de 0,30 pontos percentuais. No cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 9,43% ao mês, inferior à do mês anterior, que foi de 9,48% ao mês ? um recuo de 0,05 pontos percentuais. As quedas verificadas nas taxas de cheque especial foram: BCN (de 10,40% para 9,75% ao mês em maio); Mercantil de São Paulo (de 9,71% para 9,70% ao mês). As demais instituições mantiveram suas taxas, tanto no empréstimo pessoal quanto no cheque especial. Técnicos do Procon destacam que as taxas de juros para o consumidor continuam elevadas e recomendam cautela, tanto para os financiamentos em lojas quanto para as operações de crédito junto aos bancos. O melhor a fazer neste momento, segundo eles, é priorizar o acerto de débitos, procurando não acumular dívidas. A Fundação Procon-SP coloca o resultado da pesquisa à disposição dos interessados, para consulta, nos postos de atendimento pessoal (Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) ou pelo telefone 3824-0446. Pela Internet, a pesquisa pode ser consulta no endereço: www.procon.sp.gov.br.