Pesquisa e rebaixamento da dívida são destaques O mercado financeiro operou hoje sem indicar tendências para as cotações, a espera da divulgação da pesquisa eleitoral CNT/Sensus sobre as posições dos atuais candidatos à presidência da República. Os resultados foram de acordo com as expectativas, não gerando assim forte reação das cotações. Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3690, em queda de 0,13% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,19%. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro pagavam juros de 18,900% ao ano, frente a 18,850% ao ano de sexta-feira. Pela pesquisa, o candidato do governo, José Serra, aparece com 16,1% das intenções de voto embolado em segundo lugar com o candidato do PSB, Anthony Garotinho, que tem 15,2%. Lula, candidato do PT, segue na frente, com 37,9% das preferências. O quadro continua desconfortável mas, por não ser diferente do que já vinha sendo apresentado pelas pesquisas anteriores, não provocou piora do humor. Além de dados desfavoráveis à candidatura de José Serra, os investidores foram surpreendidos com a notícia de rebaixamento dos títulos da dívida brasileira pelos bancos norte-americanos Merrill Lynch e Morgan Stanley. O motivo seria o aumento do risco político do Pais. No caso do Morgan Stanley, que rebaixou a dívida de "outperform" para "market perform", a principal justificativa foi o risco maior de vitória do pré-candidato petista, que lidera com folga todas as pesquisas. Já a Merrill Lynch, que reduziu a recomendaçãpo de "overweight" para "market weight", apontou o risco político como um dos três fatores para o rebaixamento. Os dois principais fatores foram a perspectiva de redução do fluxo de capital para os emergentes e o preço do petróleo. Há o temor entre os analistas de que o próximo passo dos bancos de investimentos norte-americanos seja o rebaixamento de papéis de empresas brasileiras negociados na Bovespa. Em seu relatório diário, a Merrill Lynch informa que há "perspectiva de futuros rebaixamentos no curto prazo", mas sem fazer nenhuma referência ao mercado acionário. O desânimo é tão grande que os investidores não comemoraram o superávit de US$ 310 milhões registrado pela balança comercial na quarta semana de abril. No mês, o saldo acumulado subiu para US$ 447 milhões e no ano atingiu US$ 1,475 bilhão. Em Nova York, as bolsas operaram de lado, mostrando curtas oscilações, tentando recuperar as pesadas perdas da semana passada. Apesar do forte crescimento do PIB no primeiro trimestre, o sentimento dos norte-americanos em relação a economia é de desconfiança. Por isso, o mercado aguarda com muita expectativa a divulgação na sexta-feira da taxa do desemprego em abril. Há pouco, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? operava em queda de 0,12%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? registra baixa de 0,04%.