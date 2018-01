Pesquisa: economistas esperam crescimento do PIB A previsão média de 11 economistas consultados pela agência de notícias Dow Jones é que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 3,35% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 1999. O indicador oficial será divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - na quinta-feira. Caso a previsão se confirme, o Brasil terá registrado o trimestre com maior crescimento anualizado do PIB desde o período abril/junho de 1997, quando a expansão foi de 5,27%. "Estamos vendo evidências empíricas de forte atividade industrial, resultante especialmente de substituição de importações e crescimento das exportações", disse o economista-chefe do Chase Manhattan no Brasil, Luis Fernando Lopes. O PIB do Brasil cresceu apenas 0,82% em 1999, de acordo com dados preliminares do IBGE. No terceiro trimestre do ano passado, o crescimento anualizado foi de 3,13%.