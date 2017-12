Pesquisa Febraban aponta aumento na expectativa para juros Pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) na primeira semana deste mês aponta um aumento da expectativa para a taxa de juros. A apuração revelou que a previsão para a Selic, a taxa básica de juros da economia, para dezembro deste ano é de 16,72% ao ano, acima dos 16% apurados em janeiro. Para 2006, a perspectiva para a taxa também subiu, de 14,28% para 14,65%. A pesquisa apontou também uma melhora das projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2005 e 2006, com destaque para a indústria; um aumento do crédito, especialmente para a pessoa física; e projeções mais elevadas para as exportações e risco país menor. Em relação a janeiro, a estimativa do crescimento do PIB para este ano aumentou de 3,61% para 3,65% em fevereiro. Para 2006, as avaliações de 52 bancos para o PIB subiram de 3,64% para 3,72%. Para as instituições financeiras, a previsão para o IPCA caiu de 5,75% para 5,73%. A pesquisa da Febraban indicou ainda que a taxa de câmbio em dezembro de 2005 será de R$ 2,87 contra R$ 2,94 apurado em janeiro. Em 2006, a cotação estimada caiu de R$ 3,09 para R$ 3,03. Para este ano, as projeções para o superávit da balança comercial diminuíram ligeiramente, de US$ 27 bilhões para US$ 26,87 bilhões.