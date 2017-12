Pesquisa indica argentinos mais influentes Uma pesquisa realizada pela revista Notícias indicou que o presidente Néstor Kirchner é o argentino com maior influência no país. A pesquisa, realizada anualmente, define quais são os cem principais personagens e instituições que a sociedade argentina percebe como as mais influentes - a influência avaliada por este pesquisa não se refere somente à política, mas também sobre os hábitos e costumes dos argentinos. Este é o segundo ano no qual Kirchner ocupa o 1º lugar no ranking dos mais influentes. "El Pingüino" (O Pingüim), apelido do presidente, teve um crescimento inesperado nos últimos anos. Em 2002, quando apenas era um potencial candidato à presidência, estava no posto número 45 dos mais influentes. Em 2001, quando ainda governava o ex-presidente Fernando De la Rúa, havia ficado na rabeira da lista, ocupando o posto número 100. O 2º colocado no ranking de 2004 é o ex-presidente Eduardo Duhalde - "El Cabezón" (O Cabeção), como é conhecido popularmente. Duhalde foi o padrinho político da chegada de Kirchner à presidência da República. Além disso, é o principal caudilho político na província de Buenos Aires, a maior do país, onde concentra-se 40% do eleitorado argentino, e 33% do PIB. O 3º lugar no ranking está ocupado por uma organização, o Fundo Monetário Internacional (FMI), que com suas exigências conseguiu determinar grande parte da política econômica argentina. O 4º posto é ocupado pelo presidente americano, George W. Bush. Ele é seguido pelo Ministro da Economia, Roberto Lavagna, no 5º lugar. Lula está em 16º O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dois lugares abaixo da Igreja Católica, no 16º posto. Esse posto atribui-se ao peso significativo que o Brasil possui no comércio exterior argentino (especialmente pelos conflitos comerciais e as oportunidades de negócios com o Brasil) e na política externa deste país. Logo atrás de Lula, por motivos de influências nos costumes dos argentinos, está o ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona. Muito longe de "El Diez" está outro jogador, Carlos Tevez, ocupando o posto número 91. Ele consegue posicionar-se melhor que o Mercosul, que ficou no 96º lugar. Além disso, a lista inclui um morto, o general Juan Domingo Perón, presidente da Argentina entre 1946 e 1955 e 1973 e 1974. Trinta anos após sua morte, a estratégia populista de Perón, fundador do partido Justicialista (Peronista), ainda é a base de grande parte dos políticos argentinos. O Peronismo controla hoje a maioria das províncias, além da Câmara de Deputados e o Senado.