Pesquisa indica inflação de 6% para este ano Inflação de 6%. Essa é a expectativa de 95,5% das 97 instituições de setores financeiros e não-financeiros entrevistadas para uma pesquisa do Grupo de Comunicação Institucional do Banco Central (BC). No final de maio, a mesma pesquisa revelou uma expectativa de 6,39%. As instituições consultadas informaram que esperam uma taxa básica de juros - Selic - de 17,6% ao ano. Para o ano que vem, as projeções passaram a girar em torno de 15,4%, e, em 2002, 13,5% em média. Quanto à taxa de câmbio, os entrevistados acreditam que o dólar fechará 2000 em R$ 1,87. No ano que vem, a projeção é de R$ 1,93 e, em 2002, em R$ 1,98. Balança comercial O superávit da balança comercial para 2000 é estimado em US$ 2,6 bilhões, na visão das instituições consultadas pelo BC. As previsões para o ano que vem são de um resultado positivo de US$ 4,4 bilhões e, para 2002, são de um superávit de US$ 5,8 bilhões. A maioria das 97 instituições entrevistadas acredita que a economia terá um crescimento neste ano de 3,4%, chegando a 4% em 2001 e 4,3% em 2002.