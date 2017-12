Pesquisa indica que BC irá subir os juros esta semana As projeções de mercado para a taxa Selic no fim deste ano continuam em 17,75% ao ano, segundo a pesquisa semanal do Banco Central com 100 instituições financeiras divulgada hoje. A estimativa mostra que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve aumentar os juros em 0,50 ponto porcentual na reunião desta terça e quarta-feira. Para janeiro de 2005, as instituições esperam que os juros fiquem estáveis. Para o final de 2005, as projeções ficaram em 15,50% pela nona semana consecutiva. Inflação As projeções de mercado para a inflação pelo IPCA de 2005 caíram de 5,80% para 5,78% na comparação com pesquisa da semana passada. Apesar de menor, o porcentual ainda se encontra acima da meta de 5,1%. Para 2004, o mercado prevê inflação de 7,31%, ainda abaixo do teto de 8% da meta. As projeções de IPCA para este mês de dezembro aumentaram de 0,60% para 0,65%. E as estimativas para janeiro de 2005, divulgadas pela primeira vez, ficaram em 0,63%. A pesquisa do BC também registrou uma elevação das previsões de reajuste de preços administrados em 2004, de 9,20% para 9,50%. Para 2005, as projeções são de preços estáveis em 7,30%. Dólar As estimativas de mercado para a taxa de câmbio no fim deste ano caíram de R$ 2,82 para R$ 2,80 na pesquisa semanal do Banco Central. As projeções para o fim de janeiro de 2005, divulgadas pela primeira vez, ficaram em R$ 2,82. Para o fim do ano que vem, as previsões de câmbio permaneceram estáveis em R$ 3,00 pela segunda semana consecutiva.