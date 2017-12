Pesquisa indica que supermercados esperam aumento das vendas A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou hoje pesquisa realizada junto aos supermercadistas sobre as perspectivas em relação à economia no segundo semestre deste ano e em 2005. De acordo com a Associação, 94% das 33 empresas pesquisadas - que respondem por 28% das vendas totais do setor - afirmaram que as vendas das suas empresas no segundo semestre de 2004 serão melhores do que as registradas no primeiro semestre do ano. A análise também revelou que, do total pesquisado, 64% esperam continuar investindo no período e 73% prevêem aumento na rentabilidade, em comparação com igual período no ano passado. Em relação ao setor como um todo, 82% dos entrevistados acreditam que ocorrerá aumento no faturamento, e 58% dos analisados destacaram que esperam elevação na rentabilidade do setor.