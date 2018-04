Pesquisa minimiza impacto de transgênicos A agricultura transgênica não oferece riscos ao meio ambiente, além daqueles já impostos pelas culturas tradicionais, geneticamente melhoradas por cruzamentos. Essa é a conclusão de uma equipe de pesquisadores após revisar mais de 600 trabalhos científicos relacionados a organismos geneticamente modificados (OGMs), plantas, animais e até condições de solo e clima associadas ao tema. "Não há indícios de que os OGMs sejam mais perigosos do que outras culturas melhoradas pela genética convencional", afirma a entomologista Eliana Fontes, especialista em controle biológico de pragas no Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Eliana assina o trabalho com os pesquisadores Philip Dale e Belinda Clarke, ambos da Grã-Bretanha. Publicado como parte de uma série especial da revista Nature Biotechnology, o artigo nasceu de um estudo realizado a pedido do Ministério da Agricultura britânico, ainda não divulgado. Os OGMs são plantas que tiveram um gene de outra espécie, normalmente uma bactéria, inserido em seu DNA para torná-las mais resistentes a pragas e pesticidas. O melhoramento genético tradicional - usado em praticamente todos os alimentos existentes - funciona da mesma forma, só que por meio de cruzamentos (naturais ou não) entre espécies semelhantes. As técnicas podem ser usadas também para condicionar plantações a condições adversas de solo e clima. "Não há razão para medo. É apenas mais uma tecnologia, que como todas as outras, precisa ser bem aplicada", diz a pesquisadora. "Os OGMs podem em muitos casos reduzir os impactos da agricultura tradicional, como o uso excessivo de agroquímicos." Eliana, que já foi secretária-executiva da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), defende a liberação da soja transgênica no Brasil. Mas deixa claro que cada caso precisa ser avaliado separadamente e que estudos ambientais realizados em outros países não se aplicam ao Brasil.