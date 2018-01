Pesquisa mostra avanço da responsabilidade social nas empresas O ?Anuário Expressão de Gestão Social?, que já está em circulação, traz dados exclusivos sobre o avanço da Responsabilidade Social Empresarial num grupo de 64 grandes e médias companhias da Região Sul que, juntas, empregam 241 mil pessoas e têm faturamento de R$ 86 bilhões. Baseado nos Indicadores de Responsabilidade Social do Instituto Ethos e realizado a partir de uma parceria entre a Editora Expressão e a Dharma Associação de Capacitação Social, o levantamento traz dados relevantes sobre a atuação das empresas na área social: - 82% das empresas que responderam à pesquisa contribuem para a melhoria da infra-estrutura habitacional, de saúde e educação nas comunidades onde atuam; - 72% discutem com os fornecedores os impactos ambientais causados pelos produtos e serviços que oferecem; - 74% das companhias procuram evitar a demissão de funcionários, discutindo com eles alternativas para a redução de custos; - 79% tentam evitar situações que envolvam o favorecimento a agentes do poder público. Além dos resultados do levantamento, o anuário traz amplas reportagens sobre as melhores práticas de responsabilidade social adotadas por um grupo de 13 empresas que atingiram o estágio de excelência em Gestão de Responsabilidade Social e com as companhias que obtiveram as melhores pontuações em cada um dos sete grandes temas avaliados. Foram avaliados os temas: Público Interno, Meio Ambiente, Comunidade, Fornecedores, Valores e Transparência, Governo e Sociedade e Consumidores e Clientes. Mais informações: www.expressao.com.br ou (48) 222-9000