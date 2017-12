Pesquisa mostra entrave para investimento estrangeiro no País Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex), exclusivamente com empresas de capital estrangeiro, mostra que 92% delas têm planos de expansão e pretendem elevar a capacidade de produção em 2004. Dos entrevistados, 60% ressaltaram, no entanto, que os custos de implementação, resultantes de altos impostos de importação de máquinas e equipamentos, dificultam a instalação ou expansão das atividades das empresas estrangeiras no Brasil. A ´Pesquisa de Investimentos´, divulgada hoje, mostra que o segundo maior entrave ao investimento, apontado por 28% dos entrevistados, é a burocracia para a importação de ativos fixos. No que se refere à formação do custo Brasil, que reduz a competitividade do produto fabricado localmente, os empresários apontaram a volatilidade cambial (oscilação da cotação do dólar), infra-estrutura obsoleta, alta carga tributária e elevada burocracia dos governos Federal, estaduais e municipais como os principais agravantes do custo.