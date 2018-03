Pesquisa mostra maior disposição de comprar carros Mais de 17% da população da cidade de São Paulo pretende adquirir um automóvel nos próximos dois meses, de acordo com a 14ª edição da pesquisa sobre expectativas de consumo para o trimestre janeiro-março, realizada pelo Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar), entidade ligada à Faculdade de Economia, Administração e Contabulidade (FEA) da USP. A informação é da Agência USP, que destaca um aumento de 12,6% em relação às intenções de compra de veículos registradas no trimestre passado. Segundo a agência, nos dez primeiros dias de janeiro deste ano foram entrevistados 408 consumidores adultos nas quatro regiões geográficas da cidade, locais de grande fluxo de consumidores das faixas de renda alta, média e baixa. "O estudo oferece indicadores do estado de ânimo do consumidor e sobre a confiança das pessoas na economia", informa o coordenador do Provar, Claudio Felisoni de Ângelo. Porém, a intenção geral de compra em relação aos segmentos estudados caiu. Quase 35% dos ouvidos declararam que até março não pretendem comprar produtos da linha branca, móveis, eletroeletrônicos, material de construção, automóveis, foto e ótica e produtos de cama, mesa e banho. No trimestre passado a intenção de não comprar produtos destes setores era de 27,5%. Produtos de informática e eletroeletrônico também apresentaram alta intenção de compra em relação aos outros segmentos, 11% e 8,8% respectivamente. De acordo com especialistas do Provar, a explicação está na queda da cotação do dólar americano, pois tais produtos possuem seus preços fortemente influenciados pelo câmbio. A intenção de utilização do crediário é bastante elevada, com uma média próxima a 40%. As exceções ficaram por conta das linhas de foto e ótica e de cama, mesa e banho, em que a maioria dos entrevistados disse pretender adquirir algum bem efetuando pagamento à vista.