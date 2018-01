Pesquisa mostra o que as empresas mais exigem ao contratar As empresas instaladas no Estado de São Paulo estão mais exigentes em relação à escolaridade mínima, matemática básica, redação e expressão e comunicação verbal dos seus empregados. É justamente nessas áreas que a pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), encomendada pelo Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep), identifica as deficiências apontadas pelo empregador em um mercado de trabalho mais seletivo. Tanto a indústria quanto o setor de serviço e os bancos foram unânimes em apontar como carência da mão-de-obra a dificuldade de trabalhar em equipe e a apreensão de novas habilidades, entre elas a informática. O resultado da pesquisa, de acordo com o coordenador do Proep, Aldo Arantes, servirá para o aperfeiçoamento das escolas técnicas, que devem se voltar para o atendimento das deficiências apontadas na formação profissional dos trabalhadores. Dados extraídos da pesquisa demonstram que a região metropolitana de São Paulo é responsável por metade da indústria instalada no Estado e metade do pessoal ocupado. Outra região que emprega quase 20% do pessoal ocupado na indústria é a de Campinas, com destaque para a tecnologia de ponta. Na indústria, a maior parte dos empregos é ofertada pelas unidades de grande porte. O contrário ocorre no setor de serviços, onde as pequenas empresas são as que empregam mais. No geral, tanto indústria quanto serviço selecionam pessoas pela análise do currículo, entrevista e indicação ou recomendação. Na medida em que vai crescendo a qualificação exigida para o posto, aumenta o peso da entrevista e diminui o peso da indicação ou recomendação. Nos requisitos para contratação, a experiência profissional é importante, mas não decisiva. Conta mais, segundo o pesquisador, a capacidade de trabalho em grupo. Todos os requisitos, principalmente os de escolaridade, vão aumentando na medida do crescimento do grau de qualificação exigido para o cargo.