Pesquisa mostra que população confia em Lula, diz presidente da CNI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE), acredita que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem condições de levar o País a crescer a partir de 2004. Segundo ele, a pesquisa CNI-Ibope, divulgada hoje de manhã pela entidade , indica que a população mantém um alto nível de confiança no trabalho pessoal de Lula e de sua equipe. "O ano de 2003 foi de crescimento zero, mas o que importa é que, para 2004, temos um cenário macroeconômico ajustado, com perfeitas condições para retomarmos o crescimento", disse Monteiro Neto. A preocupação do empresário é se o governo terá capacidade de transformar o movimento de retomada da atividade em algo sustentável ao longo dos próximos anos. "Por isso, temos uma agenda mais complexa, que versará sobre a taxa de investimento do País, que depende necessariamente da definição de marcos regulatórios para alguns setores e confiança dos agentes econômicos", argumentou Monteiro Neto. Juros "O cenário para 2004 é auspicioso", reiterou. O presidente da CNI mostrou-se confiante na possibilidade de o Copom reduzir a meta da taxa Selic mais uma vez, na reunião de hoje à tarde. A aposta dele para o porcentual de corte é, entretanto, ambiciosa: 2 pontos porcentuais. Segundo ele, a Selic num patamar entre 15% e 16% já traria os juros reais para um nível inferior a 10%, o que seria positivo. "Ainda assim, há espaço para mais reduções", salientou. Monteiro Neto aproveitou a entrevista para criticar, mais uma vez, a proposta do governo de elevar para 7,6% a alíquota da Cofins. A MP que trata da mudança na forma de cobrança do tributo deve ser votada hoje no Congresso Nacional. "A alíquota é elevadíssima, não temos acordo com o governo sobre essa questão. Nossos estudos indicam que essa alíquota não poderia passar de 6%", disse. Apesar da crítica, Monteiro Neto reconheceu que a proposta de desonerar a folha de pagamento das empresas da contribuição patronal para o INSS é uma medida compensatória importante. Ele disse que, dentro da indústria, a proposta é controversa, uma vez que os segmentos de aplicação intensiva de mão-de-obra são favoráveis à desoneração, enquanto os de aplicação intensiva de capital são contra.