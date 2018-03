Pesquisa mostra que preço dos combustíveis não caiu A pesquisa semanal de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgada hoje não constatou queda no preço da gasolina e diesel nos postos na semana em que a Petrobras repassou reduções de 10% (sem impostos) sobre os dois produtos na refinaria. A pesquisa, que tradicionalmente é divulgada as sextas-feiras foi adiada para hoje por causa da dificuldade de realização do levantamento nos postos devido ao feriado de 1º de maio. A gasolina, segundo a pesquisa da ANP se manteve na média de R$ 2,192 por litro, enquanto o diesel ficou no mesmo patamar de R$ 1,528. A estimativa de queda no preço na bomba era de 5% na gasolina (cerca de R$ 0,10) e de 8,5% no diesel. Analistas de mercado acreditam que o repasse para o consumidor ainda não foi verificado por causa dos estoques nas distribuidoras e nos postos. Outra teoria é que a pesquisa tenha se concentrado principalmente nos primeiros dias da semana passada, enquanto o repasse ocorreu nos postos apenas no início desta semana. A estimativa é de que a redução aconteça ao longo de maio.