Pesquisa mostra queda no preço do álcool nas usinas Levantamento semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) mostra que o preço médio do álcool está caindo, conforme acordo acertado entre usineiros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião no dia 6 deste mês. O Ministério da Agricultura afirmou não saber se os consumidores estão sendo beneficiados por esta redução. Segundo a pesquisa, o álcool anidro estava custando na usina R$ 1,00651 por litro na semana entre 10 e 14 de fevereiro. Os preços médios do hidratado ? que tem na composição 7% de água ? ficaram em R$ 0,86205 por litro. No encontro com o presidente, os empresários comprometeram-se a vender, nas usinas, o álcool anidro a até R$ 1,00 por litro e o hidratado a até R$ 0,90 por litro. Segundo uma fonte do Ministério da Agricultura, os preços máximos acertados para a venda nas usinas cobrem os custos de produção. ?Há algum tempo, o custo de produção do álcool era de R$ 0,50 por litro, mas com a alta do dólar, acredito que os custos subiram para cerca de R$ 0,55 ou R$ 0,60 por litro?, afirmou. Ele ressaltou que nos picos da safra, em maio, os preços do álcool recuam.