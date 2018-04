Pesquisa mostra renda menor e pessimismo A pesquisa CNT/Sensus realizada entre 22 e 25 de julho mostrou um aumento no número de entrevistados que apontaram queda em sua renda mensal nos últimos seis meses. O número subiu de 27,7% em junho para 32,3% neste último levantamento, enquanto os que se sentem com a mesma renda caiu de 52,5% para 50%. O número dos que revelaram ter tido aumento de renda caiu de 18,6% para 16,7%. Também aumentou o pessimismo para os próximos seis meses, pois o número dos que acreditam que a renda aumentará nesse período caiu de 34,3% para 31,9%. Os que acham que a renda vai diminuir subiu de 15% para 19,1%, e os que acham que continuará igual manteve-se em 42,5%. Coerentemente com essa avaliação, cresceu o número dos que acham que a hora é ruim para comprar carros (77,2% para 81,3%) e bens duráveis (62,1% para 67,2%). O número dos que acham que a hora é boa para compra de carro caiu de 8,1% para 7,3%, mas no caso de bens duráveis passou de 14,7% para 14,8%.