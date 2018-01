Pesquisa revela otimismo do setor de turismo com próximo trimestre Os empresários do setor de turismo estão otimistas com as perspectivas para os próximos três meses. Pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que 63% deles esperam um incremento. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas com 821 empresas. O empresariado acredita que o faturamento do setor hoteleiro, bem como das agências de viagens deve aumentar. Para ele, o fato de a economia brasileira demonstrar crescimento significa que haverá, também, mais empregos. O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, disse que o otimismo dos empresários se baseia em três fatores: contas externas positivas, contas internas com superávit e inflação sob controle. Além disso, a aplicação de R$ 2,5 bilhões na recuperação de estradas deve favorecer o turismo interno. "Estamos conversando com os parlamentares e poderemos recuperar, ainda, estradas turísticas, com recursos de emendas individuais e coletivas", disse o ministro. Para o ano de 2005, as verbas dessas emendas podem passar dos R$ 300 milhões. Estrangeiros Quanto ao turismo internacional, a expectativa do ministério também é de crescimento. No ano passado, 4,1 milhão de estrangeiros visitaram o Brasil. Para 2004 a previsão é de 5 milhões de visitantes de outros países. "Para isso, temos que investir forte na capacitação de atendimento ao turista estrangeiro", afirmou Mares Guia. Segundo o Ministério dos Transportes, as principais reclamações dos turistas estrangeiros são, em primeiro lugar, a falta de sinalização nas cidades turísticas, seguido da falta de limpeza e atendimento, problemas com taxistas e segurança. Para os turistas brasileiros, a principal reclamação continua sendo a falta de infra-estrutura das estradas.