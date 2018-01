Pesquisa revela preferência pelo cartão Pesquisa realizada por encomenda da Visa International demonstrou que o consumidor de cinco países do continente considera o cartão de crédito um meio de pagamento mais seguro que o talão de cheques ou o dinheiro na carteira. Também indicou que ele prioriza mais os aspectos funcionais do cartão, como taxa de juros cobrada pelo emissor; do que os aspectos emocionais, como a possibilidade de acesso a salas VIP nos aeroportos. A pesquisa intitulada Consumer End Game teve como objetivo fazer um mapeamento do mercado de meios de pagamento e identificar hábitos e atitudes com relação ao uso desses meios. Foram entrevistados 3.010 pessoas, mais ou menos 600 por países, do Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela. Os entrevistados tinham entre 18 e 65 anos e, entre eles, 52% eram do sexo feminino e 48% do masculino. Quanto ao perfil econômico do entrevistado, procurou-se seguir a distribuição sócio-econômica dos usuários de meios de pagamento da região. Assim, dos entrevistados, 8% pertenciam à classe A, 25% à classe B, 23% à classe C+ e 44% à classe C-.