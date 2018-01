Pesquisa revela que apenas 32% dos brasileiros recebem 13º Pesquisa nacional realizada pela Ipsos-Opinion, encomendada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indica que 66% dos brasileiros não devem receber 13º salário este ano. Conforme o levantamento, realizado em novembro e que entrevistou mil pessoas em 70 cidades de nove regiões metropolitanas, 32% dos entrevistados disseram que receberão o salário extra, enquanto 2% não sabem ou não responderam. O presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, comentou, em nota, que pelo menos parte do alto porcentual dos entrevistados que não devem receber 13º salário resulta da elevada informalidade da mão-de-obra no mercado de trabalho brasileiro, além do grande número de pessoas que trabalham por conta própria. Pagamento de dívidas A pesquisa indica também que, no conjunto de entrevistados que receberão o 13º, a maioria, 48%, vai aplicar os recursos no pagamento de dívidas, enquanto 21% responderam que vão gastar o dinheiro com compras natalinas. Outros 6% disseram que vão aplicar em investimento em bancos, 6% utilizarão de outras formas, 5% disseram não saber ou não responderam, 4% vão aplicar em reformas de casas, 4% em viagens, 3% em investimentos de bens imóveis, 2% na compra de um carro e 2% em poupança.