Pesquisa revela que clima de negócios no País é razoável Pesquisa entre os principais executivos das maiores multinacionais associadas à Câmara Americana de Comércio (Amcham-SP) constatou que o clima de negócios no País não passa de razoável, pelo menos no momento. O Amcham BCI (Business Climate Indicator) - índice calculado a partir da percepção das empresas estrangeiras no território nacional acerca do ambiente sócio cultural, regulação governamental, fatores produtivos e infra-estrutura ? foi criado pelo Comitê de Economia da Amcham-SP com o objetivo de medir o clima relativo às expectativas de investimentos no Brasil. O índice, que a partir de agora terá periodicidade semestral, mostra que, em termos de ambiente sócio-cultural, o nível de segurança pessoal é muito ruim, enquanto a honestidade do povo e dos políticos é apenas razoável. O Amcham BCI, divulgado nesta quinta-feira em São Paulo, mostra também que a qualidade dos sistemas ferroviário e portuário no Brasil é também ruim, enquanto que as fontes de energia disponíveis são somente razoáveis. Ao se referirem aos fatores produtivos, por exemplo, os executivos afirmaram que o custo do capital e a disponibilidade de financiamento também estão ruins. A mesma avaliação foi detectada a respeito da regulação governamental, onde foram incluídos os níveis de tributação e os encargos trabalhistas, além do respeito às leis de propriedade intelectual. Apenas a qualidade da mão-de-obra se salvou ao receber uma nota que mostra estar razoável.