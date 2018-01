Pesquisa revela queda na inadimplência em aluguéis no RJ Pesquisa Indicadores Imobiliários, realizada pela Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi) em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), revela que a taxa média de inadimplência no pagamento de aluguéis no Rio de Janeiro atingiu 11,8% em junho deste ano. O resultado é menor do que o registrado em maio, alta de 14%, mas é superior à taxa de junho do ano passado, que ficou em 10,3%. A pesquisa, que tem como universo informações de 176 mil unidades na cidade do Rio, mostra ainda aumento da adimplência do inquilino carioca em outro quesito: o de pagamento de condomínio. Segundo dados da pesquisa, a taxa de inadimplência média passou de 6,9% em maio para 6,7% em junho. No ano, o maior percentual de inadimplência no pagamento de condomínio foi registrado em abril (7,2%). Porém, em contrapartida, junho foi o mês no qual se registrou a maior elevação no valor médio do condomínio, em relação a mesmo mês do ano passado: houve alta de 11,3% em junho, na comparação com igual mês do ano anterior.