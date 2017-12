Pesquisa semanal da ANP aponta queda no preço da gasolina O preço médio da gasolina no mercado nacional finalmente rompeu a barreira de R$ 2,00. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgada hoje, referente à semana de 30 de junho a 4 de julho, aponta que, na média nacional, o preço ficou em R$ 1,98, queda de 0,6% sobre a semana anterior, e de 3,73% nos últimos 30 dias. Se considerado o período compreendido desde o dia 30 de abril, quando a Petrobras repassou redução de 6,5% no preço do produto na refinaria, a queda no preço nacional do combustível é de 9,02%. No município de São Paulo, a gasolina registou queda de 1,14% na semana que passou, segundo a pesquisa da ANP. Em São Paulo, nos últimos 30 dias, a gasolina caiu 3,14% e hoje está em R$ 1,91 em média. Em três meses, a queda acumulada pela gasolina em São Paulo é de 8,83%. No município do Rio de Janeiro, a queda da gasolina na semana que passou foi de 0,68%. Nos últimos 30 dias, a redução no Rio chegou a 3,8% e, em três meses, a queda acumulada foi de 7,57%. Uma das razões apontadas para a redução inferior é que o Estado ainda não reviu a base de cálculo da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Apesar de a gasolina no Estado estar sendo cotada a uma média de R$ 2,05, a base de cálculo ainda está em R$ 2,27. A base só será reavaliada na reunião do Confaz (Conselho de Política Fazendária) no próximo dia 15.