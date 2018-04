Pesquisa sugere perspectiva melhor à indústria dos EUA

Outro relatório divulgado nesta quarta-feira mostrou que o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu em junho em ritmo moderado.

Os preços dos títulos do governo dos EUA caíram, com alta nos rendimentos, após o índice Empire State do Federal Reserve de Nova York ter subido para menos 0,55 em julho, ante leitura negativa de 9,41 em junho.

O relatório de julho sobre a atividade manufatureira no Estado de Nova York foi o mais forte desde abril de 2008, última vez em que o índice ficou no território positivo.

A leitura também superou as expectativas de economistas ouvidos pela Reuters, que era de menos 5,0.

A melhora de humor no setor foi estimulada por um grande salto no índice de novas encomendas (para 5,89 ante menos 8,15 em junho), que atingiu o maior nível desde dezembro de 2007.

A recuperação também decorreu do comportamento dos estoques, cujo indicador recuou para a mínima recorde de menos 36,46. Em junho, o indicador já havia ficado negativo em 25,29.

Economistas esperavam que uma forte queda nos estoques levasse a uma recuperação na produção e, possivelmente, ajudasse a tirar a economia dos EUA da pior recessão em décadas.

"Ainda é um sinal inicial, mas condizente com outros relatórios que mostraram que a recessão pode estar próxima do fim", afirmou Gary Thayer, economista sênior da Wells Fargo Advisors.

Outro relatório do Federal Reserve mostrou que a produção industrial retraiu-se 0,4 por cento em junho, menos que o esperado. Economistas consultados pela Reuters previam declínio de 0,6 por cento.

A produção no segundo trimestre caiu em uma taxa anualizada de 11,6 por cento, contração mais moderada que a de 19,1 por cento exibida no primeiro trimestre.

A recessão amorteceu a alta dos preços, mas as preocupações de uma deflação, aos moldes do caso japonês, diminuíram.

Os preços ao consumidor norte-americano subiram 0,7 por cento em junho, em ritmo pouco mais forte que o esperado, mas a maior parte do avanço deve-se ao aumento da gasolina e o núcleo da inflação permaneceu relativamente estável.

O Departamento de Trabalho informou que o avanço no índice de preços ao consumidor foi o maior desde julho de 2008. Analistas de Wall Street consultados pela Reuters previam aumento de 0,6 por cento, ante alta de 0,1 por cento em maio.

Os preços da gasolina saltaram 17,3 por cento no mês passado, maior avanço desde setembro de 2005.

Frente ao mesmo período do ano passado, os preços ao consumidor caíram 1,4 por cento, maior declínio desde janeiro de 1950. Os preços da gasolina recuaram 34,6 por cento nesse tipo de comparação.

Excluindo os preços de energia e alimentos, a inflação ao consumidor foi de 0,2 por cento em junho, pouco acima da previsão de 0,1 por cento. Ante um ano atrás, o núcleo subiu 1,7 por cento, menor avanço desde janeiro.

(Reportagem adicional de Jennifer Ablan e Ellen Freilich em Nova York)