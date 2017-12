Pesquisador da Embrapa é novo secretário da Agricultura O Diário Oficial publica, em sua edição desta sexta-feira, decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeando Luiz Gomes de Souza para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Agricultura. Souza era assessor de Luiz Carlos Guedes Pinto, empossado segunda-feira como novo ministro da Agricultura em substituição a Roberto Rodrigues, que pediu exoneração na semana passada. O novo secretário acompanha o atual ministro desde que ele presidia a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de onde ambos foram para o Ministério da Agricultura. Mineiro de Ubá, 60 anos de idade, formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e com mestrado em Planejamento do Desenvolvimento Rural pelo Instituto Agronômico de Montpellier, na França, Souza vinha exercendo, há um ano e meio, o cargo de diretor de Programas da Secretaria-Executiva do Ministério. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desde a sua da empresa, onde exerceu vários cargos. Nos próximos dias, o D.O. deverá publicar, também, a exoneração de Ivan Wedekin do cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Wedekin, que disputou com Luiz Carlos Guedes Pinto a indicação de substituto de Roberto Rodrigues, pediu exoneração e anunciou que pretende dedicar-se a projetos pessoais. Ele será substituído por Edilson Guimarães, que era diretor do Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura.