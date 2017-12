Na Grécia, pesquisas de boca de urna mostram vantagem para o 'não'

ATENAS - O clima de suspense sobre a resposta que os gregos vão dar à União Europeia nas urnas deve perdurar até o fim da apuração oficial. No plebiscito "relâmpago", convocado e realizado em uma semana pelo governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras (do partido de extrema esquerda Syriza), as primeiras pesquisas de boca de urna mostram um empate técnico, mas com vantagem para o "não".

Uma pesquisa do Instituto GPO, divulgada pelo jornal Ethnos, divulgada no momento do fechamento das urnas em Atenas, às 19h (13h em Brasília), dá a vitória para o "não", por uma margem bastante apertada: 51,5%, contra 48,5% do sim. O resultado, porém, terá de ser confirmado nas urnas, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Outras pesquisas, algumas delas feitas por telefone pela TV grega, mostram números semelhantes. Levantamento da Marc, feita por telefone com 2 mil pessoas, mostra o "não" com 52% e o "sim" com 48%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Os números da Skai TV também mostram um cenário indefinido, mas com vantagem para o "não": segundo a emissora, o voto contrário às propostas da UE teria entre 49,5% e 54,5%, enquanto o favorável teria entre 45,5% e 50,5%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A MetroAnalysis é a única que não conta os votos válidos. Mas os resultados apontam na mesma direção: o “não” com 49% e o “sim” com 46%, com o restante formado por não sabe/não respondeu.

Cerca de 10 milhões de eleitores na Grécia estavam aptos a votar no plebiscito. Pela lei, o voto é obrigatório no país, mas na prática o texto não é aplicado há bastante tempo - o que deixa a escolha livre para a população. O ministro do Interior grego, Nikos Voutsis, afirmou, em declaração à imprensa, que o governo considera o plebiscito um sucesso – com mais de 50% dos eleitores comparecendo às urnas. "Nós enfrentamos dificuldades institucionais e regulatórias, além de ataques de hackers a websites do governo, mas conseguimos resolver esses problemas com a ajuda de todos."

Depois de um verdadeiro duelo de protestos na sexta-feira, quando os que advogam pelo "sim" e pelo "não" reuniram milhares de pessoas em diferentes pontos de Atenas, o clima da cidade se acalmou entre sábado e este domingo. A situação era calma na maioria dos locais de votação e não havia filas. Tampouco a panfletagem, tão comum nos pleitos brasileiros, sujou as ruas da capital grega. Como havia poucas seções eleitorais nas proximidades dos pontos turísticos, os turistas mal percebiam que este era um domingo vital para a economia grega.

Contexto. Embora os gregos tenham ido às urnas para responder a uma pergunta sobre as condições para renegociação da dívida e manutenção da ajuda da União Europeia, por trás do plebiscito - o primeiro na Grécia em 41 anos, desde que a população decidiu extinguir a monarquia, em 1974 - pode estar o futuro do país como membro da União Europeia.

O "sim" e o "não" representam duas apostas distintas no futuro. Aceitar o que a UE propõe significa a continuidade do plano de austeridade financeira implementado durante os últimos cinco anos. Os resultados para a economia e para a população, porém, têm sido desastrosos: desde 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) acumula uma retração de 24% e o desemprego entre os jovens dobrou, chegando a 50%. Apesar disso, quem opta "sim" acredita que, sem o colchão de segurança oferecido pela UE, o desastre deverá ser ainda maior.

Já o voto no "não" é uma aposta de que a situação não pode ficar pior do que está. De acordo com o primeiro-ministro Alexis Tsipras, a proposta do referendo é mostrar a insatisfação com a intransigência na negociação das dívidas, e não buscar a saída da União Europeia. O objetivo, segundo ele, é conseguir condições mais favoráveis de negociação para que o bem-estar social grego não tenha de ser tão sacrificado. Ao votar, Tsipras afirmou que a democracia venceria o "medo" e a "chantagem" - recado direto para o que considera uma posição intransigente da UE.

Calote. A economia grega deteriorou-se ainda mais na última semana. O plebiscito foi anunciado pelo primeiro-ministro no último dia 26 e organizado em poucos dias - o site oficial com as explicações sobre as regras só entrou no ar na última quarta-feira. Diante do iminente calote de uma dívida de € 1,6 bilhão com o Fundo Monetário Internacional (FMI) - que acabou se confirmando -, Tsipras determinou o fechamento dos bancos desde a segunda-feira e um limite máximo diário de saques de € 60, expondo a fragilidade do sistema bancário nacional.

Há relatos de que o dinheiro pode 'secar' nos caixas eletrônicos na segunda-feira caso o Banco Central Europeu (BCE) não faça uma nova injeção de capital para que as máquinas possam ser abastecidas. Embora o limite para saques não valha para turistas, o Estado ouviu no sábado relatos de visitantes que tiveram dificuldade de sacar dinheiro e usar o cartão de crédito em ilhas como Mykonos e Santorini. Vários jornais e revistas afirmam que os bancos podem não reabrir na terça-feira, conforme o programado até agora.