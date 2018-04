Pesquisas e candidatos não preocupam, dizem Moody?s e S&P O expressivo crescimento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial não é motivo de preocupação para o vice-presidente e analista sênior para Brasil da Moody?s, Ernesto Martinez-Alas. O processo eleitoral, segundo ele, não é um determinante para o processo de classificação de risco de um país. O que a Moody´s observa, ainda de acordo com ele, são as perspectivas para a estabilidade política e para a execução de reformas após a eleição. "No momento, não vemos indicadores, independentemente do resultado da eleição presidencial, de que possa ocorrer uma mudança dramática", afirmou Martinez-Alas, ao ser indagado sobre o crescimento contínuo da candidatura Lula, enquanto o candidato do governo, José Serra (PSDB), mantém-se estacionado em segundo lugar, com Anthony Garotinho (PSB) empatado tecnicamente na mesma posição. "Do ponto de vista de observação de hoje, a eleição não deverá mudar a direção geral da política econômica e das reformas", disse o analista sênior, ressaltando que a agência pode sempre mudar de opinião sem aviso prévio. Standard & Poor?s Ao contrário do que vem ocorrendo com as recomendações de bancos de Wall Street para os títulos da dívida do Brasil, as pesquisas de opinião para as eleições presidenciais, que têm mostrado um aumento na liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, não devem ter qualquer impacto sobre o rating (classificação) soberano brasileiro. É o que garantiu a diretora-adjunta de risco soberano da agência de rating Standard & Poor´s (S&P), Lisa Schineller. "Ao contrário das recomendações de mercado para títulos e ações, que têm um horizonte de curto prazo, o rating de um país leva em conta projeções e análises de médio prazo, ou pelo menos um horizonte de três anos", disse Schineller à Agência Estado. Também não deveria ter, em princípio, qualquer impacto o resultado em si das eleições de outubro. "Não é uma eventual vitória de Lula que mudaria o rating do Brasil, mas sim a direção de sua política econômica", ressaltou. Atualmente, o rating soberano em moeda estrangeira do Brasil, dado pela S&P, é BB- com uma perspectiva negativa (ou seja, com possibilidade de rebaixamento). "Apesar de ter ocorrido uma melhora em um número de variáveis macroeconômicas, o Brasil ainda apresenta vulnerabilidades fiscal e externa. E essas vulnerabilidades exigem uma administração de política econômica bastante forte e sólida. Não há espaço para deslizes no atual governo e também na próxima administração, então é para isso que olhamos o cenário político, para ver se haverá continuidade nas políticas fiscal e macroeconômica", explicou Schineller. Ela observou que o objetivo da nota de risco do Brasil é olhar além dos resultados das eleições. Lisa Schineller informou que outro objetivo da S&P é antecipar no rating o que deverá acontecer com a qualidade do crédito soberano do Brasil no médio prazo para os investidores caso Lula, Serra ou qualquer outro candidato venha a ganhar as eleições. "O foco não é na pessoa ou candidato, mas sim nas suas políticas", disse. Diante disso, Schineller disse que a S&P deverá se reunir com representantes de todos os partidos políticos até as eleições, em outubro, para ter uma idéia qual seria os rumos de política econômica do eventual vencedor. "Sempre que visitamos o Brasil, mantemos contatos e reuniões não somente com o governo e os partidos de governo, mas também com os partidos de oposição", informou Schineller. Sobre as pesquisas de opinião, Schineller disse que a expectativa é de bastante volatilidade. "Dado que muitos eleitores ainda estão indecisos sobre seus votos, as pesquisas futuras vão mostrar bastante oscilação. Claro que olhamos para as pesquisas, mas não como peso na mudança de rating e sim para vermos qual é o consenso da sociedade em termos de preferência de políticas econômicas", explicou. Ela também afirmou que as pesquisas de opinião deverão pesar mais nos mercados daqui para frente, quando a campanha oficial começar. Ela não se surpreende com as últimas pesquisas. "Os últimos resultados das pesquisas eleitorais, mostrando a consolidação da liderança de Lula na corrida presidencial, não deveriam ser tomados como surpresas, visto o maior tempo de exposição na televisão do candidato do PT. Da mesma forma, o Serra cresceu nas pesquisas quando apareceu mais na TV em fevereiro", acrescentou a analista da S&P. Schineller afirmou também que é importante para a S&P observar a consolidação de marcos institucionais, como a lei de responsabilidade fiscal e os acordos de renegociação de dívidas com os Estados. "Essas instituições foram iniciadas com a administração de Fernando Henrique Cardoso, mas vamos esperar que haja uma consolidação pelo próximo presidente", afirmou.