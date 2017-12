Pessimismo com Argentina faz dólar disparar Os temores por um agravamento da crise argentina voltaram a predominar no mercado e as cotações do dólar dispararam. O comercial para venda chegou a ser negociado na máxima do dia, no fechamento, a R$ 2,4700. Nem mesmo os enormes esforços do governo para recuperar a sua credibilidade com os investidores têm dado resultado. A aposta continua firme em insolvência financeira, resultando em desvalorização e moratória. Foram divulgados números preocupantes sobre as reservas internacionais do país vizinho. Há um mês, elas estavam em US$ 22,67 bilhões, caindo para US$ 21 bilhões no dia 16 e chegando a 19,75 bilhões no dia 23. O Banco Central argentino anunciou que as reservas caíram cerca de US$ 500 milhões entre sexta-feira e ontem, fechando em US$ 18,62 bilhões. As quedas seguidas revelam que os cidadãos e empresas do país estão convertendo pesos em dólares. Esse movimento ainda está sob controle, mas se a tendência prosseguir, ou até mesmo se agravar, o governo pode ser forçado a tomar alguma medida mais drástica, abalando a confiança do público. Há semanas os analistas apontam para a reação popular como possível estopim para um colapso da economia. Como a situação financeira do governo beira a insolvência, um movimento generalizado de saques bancários ou compras de dólares seria suficiente para provocar uma ruptura traumática. Os números de hoje preocuparam, e o risco país da Argentina voltou a disparar para mais de 1600 pontos base. Amanhã serão divulgados os resultados da arrecadação fiscal de junho. Já se prevê queda, e quanto maior, mais pessimista pode ser a reação dos mercados. O problema é que o doloroso pacote de ajuste fiscal pode não atingir seu objetivo de zerar o déficit público se a queda nas receitas for muito pronunciada. Como as possibilidades de financiamento no mercado são muito pequenas, a pressão financeira aumenta. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4700, com alta de 2,28%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,100% ao ano, frente a 24,630% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,37%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,29%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,16%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,46%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.