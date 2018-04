Pessimismo com planos dos EUA patrocina 4a queda da Bovespa O temor de Wall Street de que o plano do governo norte-americano para socorrer o setor financeiro não funcione contaminou os negócios na Bovespa, que nesta quinta-feira emendou a quarta baixa consecutiva. O Ibovespa caiu 0,84 por cento, para 40.500 pontos. O giro financeiro da sessão foi de 3,67 bilhões de reais. Segundo profissionais do mercado, a crescente desconfiança dos investidores nas iniciativas de Washington --o socorro a bancos e o pacote de estímulo de 789 bilhões de dólares-- para enfrentar a crise produziu outro dia de pessimismo nos mercados. A safra de indicadores do dia não ajudou. De um lado, as vendas no varejo nos Estados Unidos inesperadamente subiram 1 por cento em janeiro. De outro, os estoques empresariais do país tiveram em dezembro a maior queda mensal desde 2001, enquanto a produção industrial da zona do euro registrou queda recorde em dezembro. Na bolsa paulista, uma derrapada ainda maior do índice só foi evitada devido à atuação dos comprados, investidores que apostam na alta dos papéis no mercado de opções. Na próxima segunda-feira acontece o exercício de opções sobre ações e dois dias depois será a vez dos contratos de índice futuro. "Só não caiu mais por causa da disputa por opções, porque a coisa lá fora está bem feia", disse Edson Marcellino, diretor de renda variável da corretora Finabank. A disputa por opções amorteceu a pressão sobre Petrobras, que caiu apenas 0,4 por cento, a 26,79 reais, mesmo num dia em que a cotação do barril do petróleo afundou quase 6 por cento. Vale, outra referência no mercado de opções, caiu 1,6 por cento, para 29,80 reais. Já as fabricantes de aço não tiveram a mesma sorte e ficaram entre as piores do dia. CSN teve baixa de 3,2 por cento, a 35,60 reais, enquanto Gerdau cedeu 2,95 por cento, a 15,45 reais. Contaminado pelo desempenho nas bolsas norte-americanas, o setor financeiro também foi alvo de vendas. Bradesco encabeçou as perdas, cedendo 2,76 por cento, a 21,82 reais. Parte dos recursos que saíram dos setores de commodities e de bancos migrou para ações de concessionárias de serviços públicos, como elétricas e teles. Assim, Cesp liderou a ponta positiva do Ibovespa, saltando 5 por cento, para 14,55 reais. Brasil Telecom, que na terça-feira reportou lucro líquido de 115,3 milhões de reais no quarto trimestre de 2008, abaixo das expectativas, avançou 4,6 por cento, para 14,60 reais.