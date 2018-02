Pessimismo de consumidores preocupa mercados financeiros O medo de que os consumidores restrinjam os gastos atingia os mercados financeiros globais nesta quarta-feira, derrubando as ações na Europa e contribuindo para que o ouro tivesse novo recorde. O humor na Europa foi abatido após a britânica Marks & Spencer informar o pior desempenho trimestral em dois anos. A Alemanha também divulgou que as vendas no varejo caíram e que as importações diminuíram mais que as exportações em novembro. Juntos, os relatórios mostraram um quadro de consumidores pessimistas, que se somou às preocupações em Wall Street após um alerta da AT&T sobre gastos menores dos clientes. "Nós começamos o ano com uma dose maior de realidade e todos os dados que vemos apontam para um ambiente econômico muito, muito desagradável --se não de recessão", afirmou Simon Clinch, diretor da área de ações no F&C Asset Management. Em Nova York, a perspectiva para as ações norte-americanas neste pregão era de fraqueza também, apesar de notícia do Wall Street Journal de que o governo Bush considera medidas fiscais para incentivar a economia. (Reportagem de Jeremy Gaunt)