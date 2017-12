Pessimismo dos americanos faz bolsa paulista cair 1,78% A queda da confiança dos consumidores norte-americanos na retomada da economia, o vencimento de opções na segunda-feira e também o péssimo desempenho das ações da Embratel, que desabaram mais de 15%, fizeram a bolsa paulista cair hoje 1,78%, para 13.733 pontos, com volume de R$ 675 milhões. Apesar do recuo de hoje, a bolsa paulista acumula alta de 21,88% em 2003. Nos EUA, o Dow Jones perdeu 0,86% e a Nasdaq recuou 1,64%. A bolsa de São Paulo informou hoje que o balanço dos investimentos estrangeiros nos primeiros dez dias de junho ficou positivo em R$ 148.814.573,00. O saldo no acumulado no ano até o dia 10 está positivo em R$ 1.535.842.955,00.