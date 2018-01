Petistas da Comissão do Orçamento festejam queda do juro Dois deputados do PT integrantes da Comissão Mista do Orçamento festejaram a decisão do Copom de reduzir em 2,5 pontos porcentuais a taxa de juros. "O Banco Central foi ousado na sua decisão", afirmou o relator da Comissão, deputado Jorge Bittar (PT-RJ). "Aplaudimos o companheiro Meirelles", ressaltou o deputado Paulo Bernardo (PT-PR), referindo-se ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Na avaliação dos parlamentares, a queda de juros já trará efeitos sobre a atividade econômica este ano. "Acho que isso vai ser percebido no último trimestre do ano, em termos de retomada da atividade econômica", disse Bittar. Para Bernardo, "a decisão vai reforçar o crescimento econômico". Os parlamentares ficaram sabendo da decisão durante reunião com o ministro do Planejamento, Guido Mantega, sobre a proposta de Orçamento da União de 2004 e o Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para o período de 2004 a 2007.