Petrobras: 150 mil trabalhadores já aderiram Até a última sexta-feira, 150 mil trabalhadores aderiram à compra de ações da Petrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A informação é do diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela venda de ações excedentes da União na estatal, Eleazar de Carvalho Filho. Em entrevista dada à imprensa, o diretor do BNDES informou que com a adesão foram bloqueados, até agora R$ 900 milhões do FGTS para essa operação. Segundo ele, a compra de ações da Petrobras é um bom investimento a longo prazo. "A ação é um investimento de risco, que pode subir ou descer", observou. Esse processo vai incluir um grande número de brasileiros e com isso nós achamos que é necessário que a pessoa possa olhar um horizonte mais longo", acrescentou. O prazo de adesão terminará na próxima segunda-feira, 7 de agosto, quando será feita a oferta das ações ao mercado internacional. Ao todo, o governo espera arrecadar R$ 8 bilhões.