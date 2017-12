Petrobrás: 19,24% das ações PN para o varejo Os investidores pessoas físicas ficaram com 19,24% do total das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras que foram objeto da oferta brasileira. Esses investidores compraram 1.539.774 ações, enquanto os institucionais ficaram com 6.460.226 papéis. A oferta brasileira contou com oito milhões de ações preferenciais da estatal. Segundo comunicado divulgado há pouco pela Petrobras, a quantidade de ações da oferta pública global poderá ainda, a critério do coordenador global da operação, o Salomon Smith Barney, ser acrescida de um lote adicional de até 5.397.629 papéis. Esse lote visa atender, exclusivamente, a um eventual excesso de demanda. O acréscimo será representado por uma opção para tal fim concedida pelo BNDES aos coordenadores da oferta e poderá ser exercida no prazo de até 30 dias a contar da data da concessão do registro de distribuição pública pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).