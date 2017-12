Petrobras: 4 mil optaram por aplicar FGTS Mais de quatro mil trabalhadores optaram por aplicar uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em um dos fundos de ações da Caixa Econômica Federal para a adesão aos fundos mútuos de privatização das ações excedentes da União na Petrobras. Ontem, no primeiro dia para a adesão foram aplicados R$ 15 milhões. Segundo informações da CEF, 70% dos trabalhadores que aderiram aos fundos optaram por aplicar o limite máximo de 50% do saldo do FGTS. O prazo para a adesão terminará no dia 31.