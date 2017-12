Petrobrás: Abamec elogia decisão da CVM O vice-presidente da Associação Brasileira do Mercado de Capitais (Abamec) de São Paulo, Francisco Petros, elogiou a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no processo envolvendo a Petrobrás e uma de suas controladas, a Petrobrás BR. A autarquia determinou que houvesse uma oferta pública de fechamento de capital da BR além de complemento nas informações relativas à incorporação. "A posição da CVM vai servir como exemplo e evitar operações similares", comentou Petros, que também é consultor e diretor da Nix Asset Management. A CVM atendeu ao pedido da Abamec, que manifestou por carta seu descontentamento com os termos originais da operação já que entendeu que eles trariam prejuízo para os acionistas.