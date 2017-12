Petrobras abre licitação para gasoduto Sudeste-Nordeste A Petrobras já iniciou o processo licitatório para a construção do gasoduto ligando a região Sudeste ao Nordeste do País, que deverá ter 1,2 mil quilômetros e receber investimentos de US$ 800 milhões até 2007, informou hoje o diretor de Gás e Energia da estatal, Ildo Sauer, em um evento em Vitória. Segundo ele, o primeiro trecho a ser licitado liga os municípios de Linhares e Cacimbas, no norte do Espírito Santo à capital do Estado. Este trecho terá em torno de 122 quilômetros e custo de US$ 70 milhões. "O primeiro trecho visa principalmente atender à demanda deficitária de Vitória e criar mercado regional para o gás produzido na Bacia do Espírito Santo", disse Sauer. O primeiro trecho deverá estar concluído até início de 2005. No próximo ano, serão licitados o segundo trecho do gasoduto, ligando Linhares/Cacimbas à Catu, na região de Salvador. Este trecho terá em torno de 800 quilômetros e deve receber investimentos de US$ 500 milhões. O terceiro trecho ligará Vitória à Cabiúnas, que recebe o gás da Bacia de Campos. "Quando estiver completamente integrado, o gasoduto terá capacidade total para levar em torno de 20 milhões de metros cúbicos por dia". disse.