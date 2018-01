Petrobrás aceita compartilhar controle da BR Distribuidora e atrai investidores

Os fundos Advent, GP Investments e a trading de energia e commodities Vitol, com sede na Holanda, estão no páreo para a compra, dessa vez, de parte relevante da BR Distribuidora, que pertence à Petrobrás, apurou o Estado. Uma fonte a par do assunto afirmou que os desfechos de uma possível proposta deverão ser analisados a partir do fim do mês. “Nesse novo formato, a BR pode ceder e ter a gestão compartilhada”, afirmou a fonte.

Líder em distribuição de combustíveis no País, a BR Distribuidora é avaliada em até R$ 30 bilhões, segundo essa mesma fonte. “Os primeiros movimentos da companhia foram frustrantes. A estatal tentou fazer no ano passado oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), mas não avançou. Depois, manifestou desejo de vender uma participação minoritária”, disse outra pessoa a par do assunto.

A distribuidora de combustíveis atraiu interesse de vários investidores – estratégicos nacionais e multinacionais, além de financeiros. Os fundos Advent e GP, além da Vitol, já tinham manifestado intenção de compra. Mas como o modelo anterior previa a entrada de um investidor como acionista minoritário, com até 25% de fatia, não interessou aos investidores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em recente entrevista ao Estado, o grupo Ultra, dono da rede de postos Ipiranga, também afirmou ter interesse na BR, desde que o ativo fosse fatiado, para evitar problemas de concentração. Para o Ultra, importavam os ativos da região Norte e Nordeste. A gestora canadense Brookfield e outras petroleiras também se interessaram pela empresa.

No fim do ano passado, a BR chegou a abrir um processo para buscar um executivo de mercado para presidir a companhia, segundo fontes pelo Estado. Dezenas de profissionais, incluindo os de empresas concorrentes, foram consultados. No entanto, o processo não avançou. Ivan de Sá é o presidente interino.

Oportunidades. Nesta quinta-feira, 14, durante evento na sede da Petrobrás, o presidente da estatal, Pedro Parente, afirmou que analisa as condições de três propostas apresentadas para a compra de participação na BR Distribuidora, mas não descarta “outras alternativas”. O executivo não revelou quais são os interessados.

No último mês, a direção da empresa apresentou ao conselho de administração estudos para ampliar a fatia de participação à venda, chegando a 50% com gestão compartilhada. Parente não quis dar detalhes das propostas em análise, mas indicou que avalia as que representam “o melhor valor” para a empresa.

Após a mudança de governo, entretanto, teria crescido na estatal a preferência por um modelo de controle compartilhado com um sócio privado. Parente afirmou que, até o momento, “foi feito pouca coisa” do plano de desinvestimentos desenhado pela estatal no ano passado. A meta é chegar a US$ 14 bilhões somente neste ano.

Procuradas, Advent, Vitol, GP e Brookfield não comentaram.