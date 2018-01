Petrobras acena com queda do preço da nafta e QAV O diretor de abastecimento da Petrobras, Rogério Manso, afirmou hoje que a nafta e o querosene de aviação (QAV) devem ter seus preços reduzidos em torno de 10% no próximo dia 1º. Ele acredita que há também a possibilidade de redução no preço do óleo diesel, em função da queda da cotação internacional do barril de petróleo. "Ainda estamos estudando se isso seria viável porque a tendência é de que o preço do diesel volte a subir nos próximos meses no mercado internacional, por conta da formação de estoques para o abastecimento durante o inverno no hemisfério norte", informou. Ainda segundo Manso, "não há espaço para uma redução no preço da gasolina". Segundo o diretor, o preço do combustível no Brasil está equiparado ao de outros países.